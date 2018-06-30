Минэкономики ФРГ выясняет, подпадают ли газовые проекты под экстерриториальные санкции США

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Минэкономики ФРГ пытается выяснить, могут ли проекты, связанные с трубопроводами, подпасть под экстерриториальные санкции США, и остаются ли в силе заверения американской стороны исключить такие проекты из ограничительных мер. Об этом сообщила в субботу ТАСС представитель ведомства.

"У нас нет новых сведений на этот счет, в настоящее время мы пытаемся получить более детальную информацию, - сказала она. - На данный момент ситуация не изменилась".

В минэкономики пояснили, что в августе 2017 года вышел закон о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), который не исключал того, что санкции могут затронуть и проекты, связанные с трубопроводами. "Осенью 2017 года проводились консультации с администрацией США, на которых было заявлено о том, что Соединенные Штаты пока что отказываются от санкций в том, что касается газовой сферы", - сообщила представитель германского ведомства. "Имеют ли сейчас место отклонения от результатов консультаций, мы не можем сказать, на этот счет у нас нет информации", - добавила она.

В пятницу СМИ активно приводили слова представителя министерства экономики ФРГ Анники Айнхорн о том, что Германия якобы получила обещания со стороны США, что Вашингтон пока что исключит из действия экстерриториальных санкций проекты, связанные с трубопроводами.

Президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР.