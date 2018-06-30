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Министр Дальнего Востока заявил о нехватке финансирования для реализации майских указов

Экономика и бизнес
30 июня, 11:32 UTC+3

Александр Козлов добавил, что по целому ряду ключевых показателей регионы Дальнего Востока отстают от среднероссийских

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июня. /ТАСС/. Больше средств и ресурсов необходимо на реализацию мероприятий в Дальневосточном регионе для выполнения майского указа президента РФ. Связано это с тем, что большинство показателей ниже среднестатистических по России, сказал в субботу во время рабочей поездки в Амурскую область министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

"Наша задача не только выполнить, но и показать динамику - уже сегодня идет отставание [показателей регионов Дальнего Востока] от средних показателей по Российской Федерации, и это нужно учитывать нашим коллегам федеральным министрам, потому что нам надо их наверстать. Не надо стесняться, придется многие вещи делать в два раза быстрее, больше вкладывать деньги, ресурсов, усилия, чтобы достигнуть задач, которые поставил президент и в первую очередь население, которое живет на Дальнем Востоке", - сказал Козлов.

Во время совещания он отметил, что по целому ряду ключевых показателей регионы Дальнего Востока отстают от среднероссийских. Так, например, продолжительность жизни в ДФО составляет 70,1 года при среднероссийском показателе 72,7. Что касается Приамурья, то это показатель еще ниже - 69,1 года. Выше общероссийского показатели смертности трудоспособного населения.

"Требуется сотни миллиардов рублей, чтобы Амурскую область привести в соответствие с планами показателей продолжительности жизни, обеспеченности образовательными учреждениями, безопасность дорожного движения и так далее. И сам регион не справится - нужна поддержка из федерального центра, и Минвосток будет оказывать помощь, чтобы лоббировать интересы региона и привлекать средства", - сказал врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

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Персоны
Орлов, Василий Александрович Козлов, Александр Александрович
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