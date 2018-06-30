МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" утвердили Совет директоров корпорации в прежнем составе, передает корреспондент ТАСС с годового общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров вошли основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков (владеет 61,7% компании), первый вице-президент АФК Феликс Евтушенков (владеет 2,68% акций), президент "Системы" Андрей Дубовсков и бывший президент АФК, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин.

Директорами в Совете корпорации также остались гендиректор входящей в "Систему" РТИ Сергей Боев, а также независимые директора: основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Кроме того, в Совет директоров вновь вошли председатель совета директоров МТС, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики Анна Белова (в качестве независимого директора от миноритарных акционеров).