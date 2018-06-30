Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акционеры АФК "Система" утвердили совет директоров корпорации в прежнем составе

Экономика и бизнес
30 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В состав совета вошли Владимир Евтушенков, Феликс Евтушенков, Андрей Дубовсков, Михаил Шамолин и др.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" утвердили Совет директоров корпорации в прежнем составе, передает корреспондент ТАСС с годового общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров вошли основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков (владеет 61,7% компании), первый вице-президент АФК Феликс Евтушенков (владеет 2,68% акций), президент "Системы" Андрей Дубовсков и бывший президент АФК, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин.

Директорами в Совете корпорации также остались гендиректор входящей в "Систему" РТИ Сергей Боев, а также независимые директора: основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Кроме того, в Совет директоров вновь вошли председатель совета директоров МТС, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики Анна Белова (в качестве независимого директора от миноритарных акционеров).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Евтушенков, Владимир Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости