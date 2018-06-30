Совфед рекомендовал правительству принять меры по повышению транспортной доступности в ДФО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сенаторы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовали правительству РФ разработать дополнительные меры по повышению транспортной доступности на Дальнем Востоке. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел в Магадане выездное совещание.

"Участники выездного совещания приняли решения. В частности, правительству страны рекомендовано рассмотреть вопросы о разработке: дополнительных мер по снижению стоимости перевозок воздушным транспортом в субъектах ДФО, по развитию региональной и местной авиации, в том числе механизма обновления парка воздушных судов, механизмов поддержки субъектов ДФО, предполагающих выравнивание транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня, а также выравнивание стоимости автомобильного топлива в указанных субъектах РФ до его стоимости в центральных районах РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительству также рекомендовано рассмотреть возможность разработки механизма компенсации предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда и провоза багажа работников к месту отпуска и обратно.

Сенаторы поддержали и предложения Магаданской области о дополнении региональных авиамаршрутов еще несколькими направлениями и о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на реконструкцию аэропортов Эвенск и Сеймчан. Отмечается, что решения направят в правительство страны и федеральные ведомства.

"Кроме того, мы синхронизируем вопросы, которые будут обсуждаться на заседании президиума Госсовета с вопросами, которые обсудили на совещании. При необходимости будет принято отдельное постановление Совета Федерации по вопросу развития дальневосточных территорий", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Олега Мельниченко.