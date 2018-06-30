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В Ярославле открылся связывающий три района города мост

Экономика и бизнес
30 июня, 13:07 дата обновления: 30 июня, 13:56 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 30, июня. /ТАСС

Средства на строительство выделили из федерального бюджета по поручению Владимира Путина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Мост через реку Которосль в черте Ярославля торжественно открылся для движения транспорта. Он связал три района областного центра, сообщил корреспондент ТАСС.

"С 2012 года мост был закрыт в связи с его аварийным состоянием. Руководству области удалось убедить федеральный центр, что этот объект является первоочередным для Ярославской области, для жителей города. Я очень рад, что подрядная организация смогла мобилизовать силы и, несмотря на достаточно сложные условия ведения работ, несмотря на сложные грунты, выполнить эти работы в очень короткие сроки", - сообщил на торжественной церемонии открытия министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он отметил, что при строительстве моста применялись лучшие современные технологии. "Верхние слои щебеночно-мастичного асфальтобетона обладают высоким уровнем прочности, для освещения установлены новые современные фонари", - добавил министр.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал открытие моста настоящим праздником для города. "Сегодняшний запуск моста в эксплуатацию является очень важным для нас. Мост, построенный в середине 50-х годов, был устаревшим, мы не могли рисковать здоровьем наших граждан. Я хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за его участие и помощь в реализации этого проекта", - сказал Миронов.

Средства на строительство моста выделили из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Общая стоимость проекта составила 642 млн рублей, работы на объекте начались в 2017 году.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2017 года в Ярославле встретился с губернатором Мироновым и попросил его обратить внимание на ряд проблем в регионе. В частности, речь шла о строительстве моста в Красноперекопском районе Ярославля.

Автодорожный мост через Которосль связывает три района Ярославля, он имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 "Холмогоры". Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств. За 57 лет эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции - полностью.

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