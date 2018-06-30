Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборы системы "Платон" в 2018 году планируются на уровне 20 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 июня, 14:39 дата обновления: 30 июня, 14:52 UTC+3

Министр транспорта России Евгений Дитрих считает, что дополнительные меры контроля неплательщиков, кроме передачи контроля за нарушителями Ространснадзору, не обязательны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня, /ТАСС/. Сборы системы "Платон", пересчитанные с учетом переноса индексации тарифа с 2018 года на 2019 год, в этом году составят около 20 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд [рублей] и даже более", - сказал он.

По мнению министра, дополнительные меры контроля неплательщиков, кроме передачи контроля за нарушителями от МВД Ространснадзору, не обязательны.

Накануне стало известно, что срок начала ежегодной индексации размера платы, взимаемой в рамках системы "Платон" в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года. До переноса индексации сообщалось, что сборы системы в 2018 году составят около 23 млрд рублей.

Система "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года. Причем такое изменение тарифа, согласно постановлению правительства от 31 января 2017 года, должно было быть проведено "исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен", то есть на накопленную инфляцию. В настоящее время тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр.

По данным начальника ФКУ "Дороги России" Ивана Григоровича, общие сборы в системе "Платон" с момента ее запуска достигли почти 50 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2 тыс. км дорог.

В Министерстве транспорта ранее заявляли, что вопрос об индексации тарифа в системе "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам. Ожидается, что этот контроль будет усилен уже с июля 2018 года. В частности, полномочия по выявлению неплательщиков на основе автоматической фиксации с 8 июля будут переданы от МВД к Ространснадзору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дитрих, Евгений Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Власти опровергли введение "налога на дождь" в Пермском крае
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Правительство ФРГ не комментирует сообщения о планах вывода американских войск
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости