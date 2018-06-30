Сборы системы "Платон" в 2018 году планируются на уровне 20 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня, /ТАСС/. Сборы системы "Платон", пересчитанные с учетом переноса индексации тарифа с 2018 года на 2019 год, в этом году составят около 20 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд [рублей] и даже более", - сказал он.

По мнению министра, дополнительные меры контроля неплательщиков, кроме передачи контроля за нарушителями от МВД Ространснадзору, не обязательны.

Накануне стало известно, что срок начала ежегодной индексации размера платы, взимаемой в рамках системы "Платон" в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года. До переноса индексации сообщалось, что сборы системы в 2018 году составят около 23 млрд рублей.

Система "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года. Причем такое изменение тарифа, согласно постановлению правительства от 31 января 2017 года, должно было быть проведено "исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен", то есть на накопленную инфляцию. В настоящее время тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр.

По данным начальника ФКУ "Дороги России" Ивана Григоровича, общие сборы в системе "Платон" с момента ее запуска достигли почти 50 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2 тыс. км дорог.

В Министерстве транспорта ранее заявляли, что вопрос об индексации тарифа в системе "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам. Ожидается, что этот контроль будет усилен уже с июля 2018 года. В частности, полномочия по выявлению неплательщиков на основе автоматической фиксации с 8 июля будут переданы от МВД к Ространснадзору.