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Минтранс обсуждает с РЖД варианты введения черных списков пассажиров поездов

Экономика и бизнес
30 июня, 15:10 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 30, июня. /ТАСС

Глава ведомства Евгений Дитрих отметил, что ограничительные меры в перемещении по РФ не должны нарушать права граждан, но должны оградить тех, на кого может повлиять поведение дебоширов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ обсуждает с РЖД вариант мер, которые будут применяться к пассажирам, не соблюдающим правила безопасности на транспорте. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отметив, что полный отказ в перевозке - слишком жестокая мера, которая оправдана только для авиатранспорта.

"Ограничения в перемещении по территории РФ - это очень жесткая мера, и железнодорожный транспорт в данном случае дает возможность тем, кто попал в черные списки авиадебоширов, хоть как-то перемещаться по стране, поэтому надо подходить к этому взвешенно. Но меры, которые должны побуждать человека вести себя адекватно и не нарушать права окружающих, должны быть, несомненно, выработаны. Должны ли это быть черные списки или какие-то другие меры - мы обсуждаем сейчас с РЖД. Они не должны нарушать права наших граждан, но одновременно [должны] оградить тех, на кого может повлиять поведение дебоширов", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности введения черного списка хулиганов в поездах, однако отметил, что это будет сложнее сделать, чем на авиационном транспорте. Он считает недопустимым ограничение доступа к железнодорожному транспорту для пассажиров в регионах, где отсутствует альтернатива железной дороге.

РЖД еще в 2016 году выступали с идеей запретить проезд в поездах пассажирам, нарушившим нормы правопорядка. Минтранс не поддержал эту инициативу, сославшись, в частности, на то, что в РФ существуют труднодоступные регионы, где нет альтернативного транспорта.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получили законное право включать в черные списки таких пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

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