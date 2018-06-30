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Кувейт увеличит суточную добычу нефти на 85 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+

Экономика и бизнес
30 июня, 15:21 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 30, июня. /ТАСС

Показатель достигнет отметки в 2,785 млн баррелей в сутки

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 июня. /ТАСС/. Кувейт увеличит суточную добычу нефти до 2,785 млн баррелей в соответствии со сделкой по сокращению между ОПЕК и независимыми производителями. Об этом говорится в заявлении министра нефти, водных ресурсов и электроэнергетики эмирата Бахита ар-Рашиди, размещенном в субботу на официальной странице ведомства.

"Кувейт с воскресенья повысит добычу нефти до 2,785 млн баррелей в сутки, увеличив объем на 85 тыс. баррелей относительно мая, в соответствии с соглашением стран о сокращении добычи", - сказал он.

Министры стран, участвующих в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+, на встрече 23 июня решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре показатель могут пересмотреть. Фактически участники сделки вернутся к первоначальным параметрам - снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, так как в последние месяцы добыча падала почти на 3 млн баррелей в сутки (в мае сделка была выполнена на 150%).

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