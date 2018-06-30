В "Сколкове" заработала первая в Московском регионе цифровая электроподстанция

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. "Дочка" государственной компании "Россети" - "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) - ввела в эксплуатацию первую в столичном регионе цифровую электроподстанцию "Медведевская" на территории инновационного центра (ИЦ) "Сколково". Объект предназначен для энергоснабжения зданий инновационного кластера и близлежащих районов жилой и коммерческой застройки, сообщил ТАСС в субботу главный инженер по инновациям и проектной деятельности ПАО "МОЭСК" Генадий Сиденко.

"Цифровая электроподстанция "Медведевская", которая будет питать инновационный центр "Сколково", введена в эксплуатацию с сегодняшнего дня", - пояснил он.

Подстанция построена в стиле "хай-тек", как и другие сооружения в научно-технологической "долине", фасад здания выполнен из стекла и железа. Общая стоимость строительства объекта составила более 1 млрд 800 млн рублей.

Сиденко добавил, что подстанция полностью укомплектована современным оборудованием российского производства (санкт-петербургского завода "Электроаппарат"), что позволяет быть независимым от иностранных производителей и исключает валютные риски.

К концу этого года в Московском регионе может появиться еще одна цифровая подстанция после реконструкции и модернизации объекта МОЭСК в Клину, отметил инженер.

Преимущества цифровой подстанции

Директор департамента релейной защиты и режимной автоматики электрических сетей "МОЭСК" Максим Грибков рассказал ТАСС, что использование новых технологий позволит снизить материальные и трудовые затраты, поскольку управление питающим центром будет осуществляться без присутствия персонала, а информация о состоянии электрооборудования будет в режиме online поступать в объединенный диспетчерский пункт МОЭСК. Также использование цифровых технологий позволит спрогнозировать возможность аварии на объекте, а в случае ее возникновения оперативно предотвратить. Кроме того, цифровизация позволит уйти от проведение планово-предупредительного ремонта.

"Если на других подстанциях присутствует дежурный, который производит осмотр и контроль объекта, то здесь управление и диагностика оборудования происходит дистанционно. Кроме того, цифровые решения, примененные на подстанции, значительно повышают надежность электроснабжения потребителей и позволяют контролировать качество электроэнергии", - заключил директор департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня провел осмотр "Медведевской". По его словам, открытие цифровой подстанции - лишь составляющее развивающейся системы. В дальнейшем будет идти речь о создании цифровой сети до потребителя. Все это вместе должно дать около 30% снижения текущих расходов города на энергоснабжение и, конечно, повысить надежность, ожидает градоначальник.

Цифровизация всей системы может привести к замедлению роста тарифов для потребителей, не раз указывали эксперты.

Планы цифровизации

19 апреля начальник управления технического развития "Россети" Виктор Селезнев на конференции Siemens "День дигитализации - 2018" сообщил, что холдинг обяжет дочерние и зависимые общества с этого года начать строительство минимум двух цифровых подстанций в год. Согласно плану компании, переход на цифру снизит потери в сетях, операционные и капитальные затраты на 30% к 2030 г., а также в полтора раза повысит доступность технического присоединения к сетям. Реализация концепции будет разделена на три этапа: первый - до 2023 ггода, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, управдяет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. мегаватт. Государству принадлежит 88,04% в уставном капитале компании.

МОЭСК - крупнейшая межрегиональная распределительная сетевая компания России, она обслуживает потребителей Москвы и Московской области. Компания оказывает услуги по доставке электроэнергии потребителям и технологическому присоединению к электрическим сетям. Контрольным пакетом акций МОЭСК (50,9%) владеют "Россети".