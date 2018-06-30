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Суд в Стокгольме признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ

Экономика и бизнес
30 июня, 15:50 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 30, июня. /ТАСС

Компания ожидает, что цена на газ будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства, отмечается в заявлении PGNiG

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© Егор Алеев/ТАСС

ВАРШАВА, 30 июня. /ТАСС/. Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор польской энергетической компании PGNiG против российского "Газпрома", вынес предварительное решение о том, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта. Об этом PGNiG сообщила в субботу на своем официальном сайте.

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"Арбитражный суд Стокгольма признал аргументы PGNiG и постановил в частичном решении, что PGNiG может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый Ямальский контракт). На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках", - указали в PGNiG.

"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены в контракте и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в Ямальском контракте. Мы приветствуем решение суда, подтверждающее право PGNiG снизить цену в контракте, и мы ожидаем, что она будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства", - сказал глава PGNiG Петр Возняк.

Польша потребляет 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Власти Польши заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

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