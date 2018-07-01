Обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Электронная ветеринарная сертификация для производителей пищевой продукции становится обязательной в РФ с 1 июля 2018 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, согласно подсчетам ведомства, внедрение специально созданной системы "Меркурий" позволит пресекать нелегальный ввоз в страну продукции на 1,4 трлн рублей в год.

28 июня Минсельхоз РФ представил список продукции, подлежащей сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, а также уточнил исключения из этого перечня. В список попали продукты животного происхождения (включая колбасы) и рыба во всех видах, а также ракообразные, яйца, зерно, бобы, растительные жиры и масла.

Сертификатами должна сопровождаться вся молочная продукция, кроме выработанной из пастеризованного молока, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую тару. Кроме того, в список не вошли продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции при условии, что такая продукция была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта.

Пока соответствующий приказ ведомства не принят.

Программа "Меркурий" представляет собой информационную систему, в которую заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. До 1 июля такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках, выдачей которых занимались ветеринарные врачи субъектовых управлений ветеринарией на платной основе. "Кроме того, что традиционная система выписки сертификатов на бумаге себя изжила, она еще и является угрозой для репутации страны как производителя и экспортера безопасной и качественной продукции, так как недобропорядочный бизнес научился подделывать такие документы", - подчеркнул представитель Россельхознадзора.

От производителя к прилавку

Как пояснили в Россельхознадзоре, основными целями внедрения системы является обеспечение прослеживаемости производства, перемещения и реализации продукции.

"Это значит, что на всей цепи "от поля до прилавка" в "Меркурии" будут формироваться электронные сертификаты, в сопровождении которых продукция будет перемещаться и продаваться. И все участники процесса - производители, логисты, ретейлеры и контролирующие органы - смогут иметь доступ к этой информации и отслеживать все, что происходит с продукцией", - сказали в Россельхознадзоре. Кроме того, целью внедрения системы является защита потребителя от некачественной и небезопасной продукции.

Планируется, что система сделает работу надзорных органов прозрачной и эффективной в борьбе с мошенничеством. "Добропорядочный бизнес будет развиваться в условиях действительно честной конкуренции, так как "Меркурий" позволит вытеснить с рынка мошенников и контрабандистов и защитить бренды от подделки", - уверены в Россельхознадзоре. Участники рынка и госорганы также смогут использовать "Меркурий" в качестве единой базы, которая позволяет быстро и эффективно искать и анализировать информацию.

В Россельхознадзоре сообщили о работе по созданию единой информационной среды между всеми странами ЕАЭС. Ожидается, что общая система электронной ветеринарной сертификации позволит в разы снизить поток нелегально ввозимых товаров животного происхождения, так как оперативно отслеживает перемещение продукции по территории всех государств - участников ЕАЭС. Россельхознадзор также продолжает работу по налаживанию электронной ветеринарной сертификации с другими странами - торговыми партнерами России, в том числе внедрив электронную ветеринарную сертификацию с Новой Зеландией, Нидерландами, Чили и Евросоюзом.

Мнение бизнеса

Большинство компаний, опрошенных ТАСС, готовы к внедрению электронной системы ветеринарной сертификации, однако некоторые поставщики пока не успели на нее перейти.

"Компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), вполне готовы к ЭВС. В то же время от 20 до 30% поставщиков по-прежнему находятся в зоне риска", - сообщил ТАСС представитель АКОРТ.

Представители ретейлеров также подтвердили эту информацию. "Мы готовы к запуску системы в тестовом режиме. Часть поставщиков пока не перешла на работу в "Меркурии". Совместно с ними мы принимаем меры по ускорению их подготовки", - отметил представитель X5 Retail Group.

Как сообщил представитель "Магнита", компания начала использовать систему "Меркурий" в тестовом режиме еще в 2017 году. "На сегодняшний момент все торговые объекты розничной сети прошли регистрацию в Россельхознадзоре, персонал обучен и работает в системе "Меркурий", - заверили в компании. Большинство партнеров компании также готовы к работе в "Меркурии", поэтому с 1 июля 2018 года "Магнит" ожидает поступление отгруженной продукции только в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Как сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям "Ашан ритейл Россия" Мария Курносова, в компании создано собственное интеграционное IT-приложение "Ветис.API", которое позволит учетным информационным системам в автоматическом режиме передавать и получать необходимые данные по работе с ветеринарными документами, а также требует минимального участия от пользователей. Пока интеграционный шлюз полностью функционирует во всех подразделениях "Ашан ритейл Россия". Говоря о готовности поставщиков, Курносова отметила, что около 50% поставщиков подконтрольной ветеринарной продукции компании готовы работы в "Меркурии", однако только 30% входящих электронных ветеринарных сопроводительных документов являются корректными.

При этом гендиректор производителя мясных изделий "Дымов" Александр Качев заявил ТАСС, что компания видит риски на этапе внедрения системы.

"Мы провели большую работу и приложили максимальные усилия, чтобы подготовиться к запуску. При этом видим серьезные риски сбоев на этапе запуска системы. Не все партнеры готовы. Не по всем процессам есть четкие разъяснения. Сама система требует доработок и дополнительного тестирования", - сказал он.

Также, по словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, есть возможность продолжительного зависания шлюза, которое может привести к остановкам и задержкам отгрузки продукции. Эксперт также напомнил, что не во всех населенных пунктах России до сих пор есть доступный интернет.

"Но, как обещают региональные ветеринарные службы, такие "безинтернетные" зоны будут по старинке использовать бумажные сопроводительные документы. Другой вопрос, сколько в итоге получится таких торговых точек, фермерских хозяйств, малых и средних предприятий по всей стране", - продолжает он, добавляя, что если система будет работать без зависаний, то результаты ее работы будут только положительными для конечного потребителя.

Следить за функционированием системы "Меркурий" намерен не только Россельхознадзор, но и другие ведомства, например Росрыболовство.

"Сейчас мы создаем рабочую группу вместе с рыбаками и Россельхознадзором, которая будет отслеживать и решать все те проблемы, которые возникают в процессе перехода... Такая рабочая группа будет раз в неделю смотреть, какие сложности возникают", - сообщил 29 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании в Совете Федерации. По его мнению, такие сложности будут возникать, поскольку внедряемая система не является оптимальной и ее надо дорабатывать.