Пользователи WhatsApp смогут создавать каналы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Возможность создавать каналы появится у пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на сайте сервиса.

"Мы запускаем новую настройку групп, при которой отправлять сообщения в группу сможет только администратор", - говорится в сообщении.

Данная функция позволит пользователям получать важные объявления и сообщения, например, от учебных заведений, органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, отмечают разработчики.

Возможность ведения каналов, которые можно использовать для сообщения аудитории новостей и иной информации, была применена в мессенджере Telegram, благодаря чему многие СМИ, организации и знаменитости стали заводить свои Telegram-каналы.

13 апреля Telegram был заблокирован в России по решению суда из-за отказа предоставить ФСБ доступ к сообщениям пользователей.