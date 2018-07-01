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Пользователи WhatsApp смогут создавать каналы

Экономика и бизнес
1 июля, 8:05 UTC+3

Возможность отправлять сообщения в группу получит только администратор

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Возможность создавать каналы появится у пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на сайте сервиса.

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"Мы запускаем новую настройку групп, при которой отправлять сообщения в группу сможет только администратор", - говорится в сообщении.

Данная функция позволит пользователям получать важные объявления и сообщения, например, от учебных заведений, органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, отмечают разработчики.

Возможность ведения каналов, которые можно использовать для сообщения аудитории новостей и иной информации, была применена в мессенджере Telegram, благодаря чему многие СМИ, организации и знаменитости стали заводить свои Telegram-каналы.

13 апреля Telegram был заблокирован в России по решению суда из-за отказа предоставить ФСБ доступ к сообщениям пользователей.

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