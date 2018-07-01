Иордания не отказывается от плана строительства АЭС большой мощности

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Иорданское Хашимитское Королевство не отказывается от плана строительства на своей территории атомной электростанции (АЭС) большой мощности. Об этом, как сообщил в воскресенье портал Ammon News, заявил глава Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан.

"В настоящее время Иордания двигается по двум параллельным направлениям, - сказал Тукан. - Первое, долгосрочное, предполагающее возведение к 2029 году энергоблока мощностью 1000 МВт в местечке Омра, и второе, более краткосрочное, которое рассчитано на строительство энергоблока мощностью до 200 МВт в промышленной зоне близ города Акаба на юге страны". По второму направлению, добавил глава иорданской комиссии по атомной энергии, королевство "ведет переговоры с международными партнерами".

Тукан также сообщил, что "наметился прогресс в переговорах с Китаем, имеющим большой опыт в возведении небольших по мощности энергоблоков 4-го поколения, по строительству реактора близ Акабы". Что же касается договора, подписанного с Россией в мае нынешнего года, то, по словам главы комиссии, "это принципиальное соглашение для изучения российских технологий в этой области". Он также подтвердил, что отказ от строительства АЭС большой мощности с участием России, был продиктован, главным образом, финансовыми причинами.

В мае нынешнего года королевство объявило о выходе из проекта по строительству АЭС, стоимость которого оценивалась в $10 млрд, с участием российской корпорации "Росатом". Как объяснила иорданская сторона, такое решение было принято из-за высоких финансовых затрат. Несколько позже иорданская Комиссия по атомной энергии сообщила о подписании соглашения с компанией Rusatom Overseas (входит в корпорацию Росатом) об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности.