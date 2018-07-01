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Трамп считает, что в торговле ЕС причиняет США вред, сопоставимый с ущербом от Китая

Экономика и бизнес
1 июля, 18:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Президент США заявил, что у Вашингтона торговый дефицит с Евросоюзом

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Евросоюз в сфере торговли, вероятно, оказывает на США негативное влияние, которое можно сопоставить с вредом, причиняемым Китаем. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

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Трамп на тропе торговой войны

Трампу был задан вопрос, не лучше ли для США противодействовать Пекину в сфере торговли совместно с союзниками из числа стран ЕС. "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, просто меньше, - ответил Трамп. - То, что они делали с нами, - это ужасно".

Говоря о ЕС, он отметил: "Они присылают Mercedes, а мы не можем отправить им свои машины". "Посмотрите, что они делают с нашими фермерами, им не нужна наша сельскохозяйственная продукция", - добавил Трамп. Он заверил, что ЕС "пытается защитить своих фермеров". "Мы не защищаем своих, а они своих - защищают", - подчеркнул президент США.

"У нас торговый дефицит с Евросоюзом, но, ко всему прочему, мы тратим целое состояние на НАТО, чтобы защищать их", - заключил Трамп.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны. 17 мая ЕС уведомил ВТО о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня.

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