Президент Хорватии и врио главы Нижегородской области обсудили ряд экономических вопросов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обсудили в воскресенье вопросы развития торгово-экономических отношений. Об этом журналистам рассказал руководитель региона.

"Мы рады принимать президента Хорватии в нашем регионе, обсудили возможности усиления интенсификации наших торгово-экономических отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере, - отметил он. - Как мне показалось, президенту понравилось в Нижнем Новгороде. Будем надеяться, что эти контакты приведут к увеличению туристического потока из Хорватии в нашу страну".

"Мы очень рады принимать такую сильную команду, как Хорватия, дважды. Количество болельщиков из этой страны побило все рекорды с точки зрения посещаемости матчей, так же как и общее количество туристов в нашем регионе. Надеюсь, что многие из них вернутся к нам в будущем", - заключил Никитин.

Грабар-Китарович прибыла в воскресенье в Нижний Новгород на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Хорватия - Дания. Хорваты проведут здесь на нынешнем турнире уже вторую игру. Ранее, на групповом этапе, хорватская сборная победила команду Аргентины со счетом 3:0.