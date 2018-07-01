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Президент Хорватии и врио главы Нижегородской области обсудили ряд экономических вопросов

Экономика и бизнес
1 июля, 21:08 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 1, июля. /ТАСС

Глеб Никитин и Колинда Грабар-Китарович в разговоре затронули вопросы интенсификации торгово-экономических отношений и сотрудничества в гуманитарной сфере

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обсудили в воскресенье вопросы развития торгово-экономических отношений. Об этом журналистам рассказал руководитель региона.

"Мы рады принимать президента Хорватии в нашем регионе, обсудили возможности усиления интенсификации наших торгово-экономических отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере, - отметил он. - Как мне показалось, президенту понравилось в Нижнем Новгороде. Будем надеяться, что эти контакты приведут к увеличению туристического потока из Хорватии в нашу страну".

"Мы очень рады принимать такую сильную команду, как Хорватия, дважды. Количество болельщиков из этой страны побило все рекорды с точки зрения посещаемости матчей, так же как и общее количество туристов в нашем регионе. Надеюсь, что многие из них вернутся к нам в будущем", - заключил Никитин.

Грабар-Китарович прибыла в воскресенье в Нижний Новгород на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Хорватия - Дания. Хорваты проведут здесь на нынешнем турнире уже вторую игру. Ранее, на групповом этапе, хорватская сборная победила команду Аргентины со счетом 3:0.

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