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Греф надеется, что у "Паритетбанка" получится купить украинскую "дочку" Сбербанка

Экономика и бизнес
1 июля, 22:41 UTC+3 МИНСК 1, июля. /ТАСС

Ранее Нацбанк Украины отказал "Паритетбанку" в этой покупке в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины

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Президент Сбербанка Герман Греф

Президент Сбербанка Герман Греф

© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф выразил надежду, что вопрос о покупке белорусским "Паритетбанком" украинской "дочки" Сбербанка решится положительно. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Белорусский "Паритетбанк" в конце июня во второй раз подал в Национальный банк Украины пакет документов для покупки украинской "дочки" Сбербанка. В марте нынешнего года Нацбанк Украины отказал "Паритетбанку" в этой покупке в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

"Банк в соответствие с требованиями украинского регулятора представил уточненную заявку, разрешение на приобретение банка, мы очень надеемся на то, что в этот раз получим позитивный ответ, и нам удастся продать белорусскому банку наш дочерний банк на Украине", - сказал Греф.

ОАО "Паритетбанк" входит в число 15 крупнейших белорусских банков по размеру активов. В конце мая 2018 года у него сменился главный собственник - 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу. "Сбербанк" (Украина) принадлежит российскому "Сбербанку" и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.

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