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Минск надеется после ввода БелАЭС экспортировать электроэнергию в восточном направлении

Экономика и бизнес
1 июля, 23:22 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, июля. /ТАСС

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году

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МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко рассчитывает, что после ввода БелАЭС Белоруссия сможет экспортировать электроэнергию в восточном направлении. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Скорее всего, не на запад энергия потечет [с БелАЭС], а в обратную сторону - на восток", - сказал Семашко. Он также отметил, что после ввода АЭС себестоимость электроэнергии в Белоруссии будет значительно ниже, чем в России. "После ввода АЭС у нас существенно снизится себестоимость электроэнергии и она будет ниже, чем в России", - сказал вице-премьер.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Литва является самым активным критиком строящейся БелАЭС, она утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. После ввода в строй БелАЭС в стране образуется излишек электрической энергии. В качестве потенциальных покупателей электроэнергии ранее рассматривались страны Европейского союза, в частности Литва.

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