Politico: США потеряют до $14 млрд в год от собственных пошлин на автомобили из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Экономика США может потерять $13-14 млрд от своего ВВП в случае введения торговых пошлин на автомобили европейского производства, и, при этом не получить практически никакой прибыли от торговых тарифов. Такую оценку привела в воскресенье европейское издание газеты Politico со ссылкой письмо, которое Еврокомиссия направила руководству США.

Газета отмечает, что рассматриваемая администрацией Дональда Трампа импортная пошлина в 25% ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей "нанесет удар в основном и в первую очередь по экономике США". В документе отмечается, что сейчас на территории США европейские компании производят 2,9 млн автомобилей или порядка 26% производства автомобилей в США. При этом значительная часть запчастей для них импортируется, а значит попадет под импортные пошлины. До 60% автомобилей, производимых на территории США европейскими компаниями идут на экспорт, в том числе в Евросоюз, тем самым улучшая торговый баланс Соединенных Штатов.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел ответные торговые тарифы в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.

Трамп на прошлой неделе написал в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил президент США Дональд Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.