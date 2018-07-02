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СМИ: в Конгресс могут внести законопроект, позволяющий США отказаться от норм ВТО

Экономика и бизнес
2 июля, 2:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, июля. /ТАСС

Инициатива даст возможность Дональду Трампу поднимать таможенные пошлины без получения на то согласия законодателей и игнорируя международные правила и нормы

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Материал из 1 страницы
Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий США отказаться от выполнения основополагающих норм Всемирной торговой организации (ВТО), может быть внесен в ближайшее время в Конгресс по просьбе президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios, в распоряжение которого попал текста этого документа.

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Инициатива позволит главе государства поднимать таможенные пошлины без получения на то согласия законодателей и игнорируя международные правила и нормы. "Это будет равноценно выходу из ВТО", - рассказал порталу источник в Конгрессе, который назвал "безумным" этот "Закон Соединенных Штатов о справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин".

"Его невозможно реализовать на границе (таможенном контроле - прим. ТАСС)", инициатива приведет к появлению десятков тысяч новых пошлин, полагает он.

Кроме того большинство работавших над этим законопроектом должностных лиц, по сведениям портала, также не уверены в том, что его утвердит Конгресс. Над представленной в конце мая Трампу инициативой работало министерство торговли, сотрудники аппарата представителя США на торговых переговорах, Белого дома. Тем не менее глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро уверен, что законопроект получит большинство голосов в Конгрессе и даже будет поддержан демократами.

Комментарий Белого дома

"Не секрет, что президент Соединенных Штатов разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение. Он попросил свою команда выработать идеи по исправлению этой ситуации и созданию стимулов, которые приведут к понижению пошлин других государств. Существующая система не дает США рычагов воздействия, и никакого стимула другим странам", - пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, добавив, что текст инициативы находится еще далеко от стадии завершения работы над ним.

Конгресс уже обеспокоен недавними таможенными пошлинами вашингтонской администрации. Так, несколько республиканцев уже планируют ограничить полномочия Трампа в сфере торговли и отменить его решения по тарифам на сталь и алюминий.

В пятницу американский лидер опроверг ранее распространенную Axios информацию о том, что он якобы сообщал о намерении вывести Вашингтон из числа членов ВТО.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Членами ВТО являются более 160 государств, с 2012 года членом организации стала Россия. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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