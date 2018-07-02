Власти Сахалина увеличили частоту авиарейсов на курильские острова Итуруп и Кунашир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области договорилось с компанией "Аврора" об увеличении частоты рейсов на курильские острова Итуруп и Кунашир. Теперь полеты будут осуществляться семь дней в неделю, вместо пяти, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Соответствующие поручения губернатора Олега Кожемяко, основанные на пожеланиях курильчан, выполнило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По новому расписанию полеты совершаются не только в будние дни, как ранее, но и в выходные. На ежедневный, более удобный для жителей режим работы, перешли аэропорты Итурупа и Кунашира - Ясный и Менделеево, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала июля полеты по этим маршрутам выполняются каждый день на самолетах типа DHC-8 вместимостью до 70 пассажиров, оборудованных комфортабельными салонами и увеличенным багажным отсеком. Новое расписание отвечает потребностям курильчан, особенно в период отпусков, и способствует развитию туризма на островах.

Транспортная доступность Курильских островов является серьезной проблемой. Курильчане неоднократно на встречах с губернатором озвучивали, что существует дефицит билетов, как на авиа, так и на морские рейсы.