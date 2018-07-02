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Глава Tesla заявил о намерении увеличить объемы выпуска Model 3 до 6 тыс. в неделю

Экономика и бизнес
2 июля, 5:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Илон Маск также отметил находчивость работников своей компании, организовавших производство в тентах рядом с автозаводом

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© AP Photo/David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что объемы выпуска новых электромобилей Model 3 достигли целевого показателя 5 тыс. в неделю, и заявил, что в следующем месяце рассчитывает повысить их до 6 тыс. Об этом говорится в письме, которое предприниматель разослал в воскресенье подчиненным, его опубликовал телеканал CNBC.

Маск констатировал, что выпущены были 5 тыс. автомобилей Model 3, а с учетом электрокаров Model X и Model S - 7 тыс. Бизнесмен отметил находчивость работников, в частности, организовавших производство в тентах рядом с автозаводом. В своем Twitter Маск оставил короткое сообщение: "7000 машин, 7 дней".

Предприниматель заверил, что с учетом расширения производственных мощностей в Tesla рассчитывают в следующем месяце выйти на уровень 6 тыс. машин Model 3 в неделю. "Думаю, мы только что стали настоящей автомобилестроительной компанией", - подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что работа над последними из 5 тыс. автомобилями Model 3 была завершена на предприятии во Фримонте (штат Калифорния) в воскресенье утром по местному времени. В компании рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось. Агентство констатирует, что остается неясным, сможет ли Tesla поддерживать такие темы в долгосрочной перспективе.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

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