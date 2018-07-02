В Приамурье доставили оборудование весом 831 т для будущего завода компании "Сибур"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Деметанизатор - одно из ключевых оборудований для работы строящегося газоперерабатывающего завода (ГПЗ) компании "Сибур" доставили в Амурскую область. Колонна весом в 831 т перевозится из Южной Кореи водным транспортом, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главного инженера "Газпром переработка Благовещенск" Евгений Шилкин.

Доставка оборудования

"[Оборудование] около месяца назад вышло из южнокорейского порта Масан и морским путем доставлялось до Хабаровского края, где было перегружено на наше речное оборудование и пришло на слив рек Зея и Амур. В ближайшие два дня оборудование прибудет на временный причал, построенный на берегу Зеи в городе Свободный. Затем - погружено на автомобильный трал, состоящий из 167 осей и доставлено на площадку монтажа", - сказал Шилкин.

Колонна весом 831 т (внутреннее устройство поставляется отдельно и после их монтажа ее вес составит 1040 т) и длиной 87 м по амурским рекам доставляется на специально построенной барже, ширина которой 16,5 м, а длина - 89 м. "Это специальный проект, разработанный для проекта доставки оборудования для строящегося газоперерабатывающего завода. Был модернизирован проект, чтобы уменьшить осадку этой баржи для беспрепятственного прохождения по реке Зея", - отметил руководитель направления Транспортировка негабаритных грузов водными видами транспорта "Нипигаз" Вячеслав Федоров.

К причалу, оборудованному на территории строящегося Амурского ГПЗ, оборудование прибудет к середине недели. С помощью специально установленных кранов грузоподъемность которых 1350 т и 750 т, деметанизатор с баржи перенесут на берег, откуда на специальном трале отвезут на стройплощадку, где также установлена мощная спецтехника, в том числе один из крупнейших в мире кранов, грузоподъемность которого 1600 т. Как сообщал ТАСС, его монтаж завершили в конце июня.

В период навигации

По информации Шилкина, в период летней навигации для Амурского ГПЗ по воде будет доставлено 79 грузов, в том числе еще один такой же деметанизатор. "Это абсолютно одинаковое на две технологические нитки оборудование. Вторую колонну ожидаем через месяц, всего на газоперерабатывающем заводе будет шесть таких колонн", - сказал он.

Для доставки грузов для Амурского ГПЗ был построен специальный флот, состоящий из 19 единиц - восемь буксиров, семь барж и четыре понтона, предназначенных для преодоления участков реки в случае мелководья. Проделана работа по изучению реки Зея, ее дноуглублению. По словам Вячеслава Федорова, перекаты, которые создают ограничения движения баржи буксирных составов, углубляются постоянно.

"В случае обмеления у нас есть договоренность с Зейской ГЭС о том, что если нам будет недостаточно уровня воды, то без вреда экологии они могут припустить водохранилище и искусственно поднять до отметок, которые необходимы", - сказал Шилкин.

Летняя навигация завершится в октябре.

Амурский газоперерабатывающий завод строится вблизи города Свободный - третий по численности населения город в Амурской области, находится в 150 км от Благовещенска. В составе АГПЗ будет крупнейший в мире комплекс по переработке гелия, предусмотрено создание Амурского газохимического комплекса. На территории Свободного создана территория опережающего развития - ТОР "Свободный".