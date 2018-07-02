На Камчатке снизили тарифы на отопление и горячую воду

ТАСС, 2 июля. Правительство Камчатского края с 1 июля снизило тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей агломераций полуострова, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"С 1 июля для жителей агломераций полуострова станут дешевле горячая вода и теплоснабжение. <…> Камчатский край - единственный регион в России, где стоимость коммунальных услуг для населения снижается. При этом экономически обоснованный тариф (фактическая стоимость производства ресурса - прим. ТАСС) остается самым высоким в стране", - говорится в сообщении.

Тариф для населения на теплоснабжение в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе снижен до 4,25 тыс. рублей за гигакалорию. Снижение стоимости теплоснабжения повлекло за собой и уменьшение цены на горячую воду. В Петропавловске-Камчатском и в Елизове горячая вода стала дешевле на 10 рублей за кубометр.

Задача оптимизировать тарифы в Камчатском крае была поставлена губернатором Владимиром Илюхиным в 2015 году. С тех пор продолжается планомерное снижение стоимости коммунальных услуг для населения. Тариф на электроэнергию на протяжении последних двух лет на Камчатке "заморожен" на отметке 4,68 рубля кВ/ч. В 2017 году на субсидию теплоснабжения направили около 4,5 млрд рублей, а на электроэнергию - порядка 3 млрд рублей.