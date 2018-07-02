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Эксперты: развитие экспорта и экономическое усиление КНДР выгодны Китаю

Экономика и бизнес
2 июля, 7:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, июля. /ТАСС

Специалисты отмечают, что Пекин предпочитает благополучного и мирного соседа, с которым можно выстраивать надежное сотрудничество

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Формирование ориентированной на экспорт модели развития в КНДР и усиление экономики республики выгодны Китаю, который заинтересован иметь благополучного и процветающего соседа. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на мнения местных экспертов.

"Для Китая богатый и мирный сосед выглядит гораздо более привлекательно, чем опасный провокатор", - приводит издание мнение специалиста по КНДР из Академии общественных наук провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Люй Чао. Он также отметил, что Пхеньян может приступить к формированию новых механизмов роста с учетом 40-летнего успешного опыта Пекина в области экономических преобразований.

"В условиях региональной интеграции в КНДР необходимо постепенно развивать экономику, ориентированную на экспорт, - эта необходимость диктуется практическими соображениями", - считает директор Института азиатских исследований при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (северо-восток страны) Да Чжиган.

По словам эксперта, КНДР будет гораздо проще развивать совместные проекты с Китаем, чем с США, Японией и даже Республикой Корея. "Пекин проявил себя более лояльным к Пхеньяну, чем Сеул, как политически, так и экономически, - пояснил он. - К тому же КНР более конкурентоспособна в сфере инвестиций, чем Республика Корея, как по их масштабам, так и по степени диверсификации".

Как отметил в свою очередь Люй Чао, в КНДР существует довольно прочная отраслевая основа для производства потребительских товаров, которая сможет стать одним из эффективных стимулов по продвижению продукции КНДР на международных рынках.

16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Тхэ Сон заявил, что Пхеньян готов перенимать успешный опыт экономического развития Китая. В свою очередь китайский лидер пожелал КНДР новых успехов в социально-экономической сфере.

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