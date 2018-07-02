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Эксперты: Китай стремится к усилению открытости экономики в ответ на протекционизм США

Экономика и бизнес
2 июля, 7:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, июля. /ТАСС

При этом, как отметил сотрудник Академии общественных наук КНР Ни Юэцзюй, "мировая экономика сталкивается с процессами деглобализации"

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Ослабление ограничений для зарубежных инвестиций в зоны свободной торговли КНР демонстрирует приверженность Китая к усилению открытости экономики и является ответом на политику протекционизма США. Об этом в понедельник сообщает газета China Daily, цитируя мнение китайских экспертов.

Накануне власти Китая обнародовали обновленную версию негативного списка для зарубежных инвестиций в пилотные зоны свободной торговли (ЗСТ) КНР. Перечень содержит 45 наименований отраслей - секторов, ограниченных или запрещенных для участия иностранного капитала. Предыдущая версия списка включала 95 позиций.

"Этот шаг демонстрирует приверженность КНР к усилению открытости своей экономики <...> и является убедительным ответом Китая на политику протекционизма Соединенных Штатов", - приводит газета слова заместителя директора института иностранных инвестиций Академии международной торговли и экономического сотрудничества КНР Хао Хунмэя. Согласно эксперту, данные меры "не только предоставят больше возможностей китайским компаниям для сотрудничества с иностранными фирмами, но и создадут необходимые условия для выхода зарубежных инвесторов на рынок КНР".

Важность сотрудничества с участниками мировой экономики в условиях напряженных отношений между Китаем и США отметил также сотрудник Академии общественных наук КНР Ни Юэцзюй, который сказал, что "мировая экономика сталкивается с процессами деглобализации, в связи с чем на Китай возложена ответственность обеспечения совместного и справедливого использования возможностей для развития наряду с другими странами". "Мы готовы и стремимся к сотрудничеству с мировыми торговыми партнерами, чтобы обеспечить сбалансированное и инклюзивное развитие мировое экономики", - цитирует China Daily его слова.

Согласно заявлению Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, по сравнению с общенациональным негативным списком, действующим на территории всего Китая, перечень, действующий для зон свободной торговли, "открывает для иностранного капитала ключевые отрасли экономики КНР, в том числе сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, а также связь и телекоммуникации". Так, например, возможная степень участия иностранного капитала в сфере селекции новых сортов зерновых и производства семян на территории ЗСТ составит 66%, против 49%, действовавших ранее. Кроме того, будут сняты ограничения на создание совместных предприятий в области разведки и производства энергоресурсов, в частности нефти и природного газа, а также отменены ограничения на участие зарубежных инвесторов в сфере культуры и искусства.

Принятые меры вступят в силу с 30 июля текущего года.

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