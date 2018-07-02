Япония приступила к выполнению проекта ветряной генерации в Якутии

ТОКИО, 2 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская правительственная Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) приступила к осуществлению проекта экспериментального строительства системы ветрогенерации в поселке Тикси в Якутии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель Отдела умных систем NEDO Сигэру Акаива.

"Компоненты трех ветряных энергетических установок, - сказал он, - уже отправлены во Владивосток. Затем их предполагается по суше и по реке Лене доставить в Тикси. Река станет судоходной в конце июля. Так что на место оборудование придет в соответствии с графиком в начале августа".

"В этом районе строительство можно вести только летом - так что в нынешнем году мы первым делом смонтируем ветряки, - сообщил ТАСС представитель японского Управления природных ресурсов и энергетики Масаоми Кояма. - В будущем году ветряные установки будут дополнены тремя дизелями для обеспечения более стабильной работы, системами аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления. Затем начнется эксперимент, который продлится в течение года".

"Наша задача, - пояснил Сигэру Акаива из NEDO, - проверить в суровых условиях Якутии стабильность этой энергетической системы, влияние на нее ветров, перепадов в температурах, выяснить колебания спроса и т.д. С японской стороны в проекте заняты три компании, а их общие расходы оцениваются в сумму чуть менее 2 млрд иен (около $18 млн - прим. ТАСС)".

Экономия дизельного топлива

Мощность экспериментального ветропарка в Тикси составит до 1 МВт. По расчетам, применение таких систем способно ориентировочно на 20% понизить объемы дизельного топлива, используемого в этом районе. При успехе эксперимента комбинации ветряных генераторов, дизелей, аккумуляторов и систем автоматизированного управления можно будет использовать на постоянной основе.

Протокол о создании ветропарка был подписан на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года представителями российской компании "Русгидро", NEDO и правительства Якутии. Якутские власти и "Русгидро" взяли на себя создание базовой инфраструктуры ветропарка, в том числе строительство ЛЭП.

Эта программа осуществляется в рамках плана экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов, который премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул в мае 2016 года. Документ предусматривает серию совместных проектов в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В план входит также предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий и гуманитарных обменов. Его выполнение Токио считает важным элементом продвижения к подписанию мирного договора с Москвой.