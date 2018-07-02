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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 49,5 пункта

Экономика и бизнес
2 июля, 9:05 дата обновления: 2 июля, 9:10 UTC+3

В мае индекс PMI составлял 49,8 пункта

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2018 года снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Более слабый рост производства и первое сокращение новых заказов с июля 2016 года послужили ключевыми факторами ухудшения деловых условий в июне. Ослабление потребительского спроса проявилось в снижении давления на производственные мощности с сокращением занятости и незавершенных заказов. Между тем инфляция закупочных цен осталась существенной и значительно превысила тенденцию серии. Увеличение затрат способствовало резкому повышению отпускных цен, которое было вторым максимальным с сентября 2015 года", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на замедление.

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