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Минстрой планирует обязать управляющие компании подробнее отчитываться перед жильцами

Экономика и бизнес
2 июля, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Предполагается, что УК, в частности, будут предоставлять информацию об использовании средств, предназначенных на проведение ремонта, с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минстрой разработал поправки к постановлению правительства, согласно которым управляющие компании многоквартирных домов будут подробнее отчитываться перед жильцами об исполнении своих обязательств. Соответствующий проект изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросу подтверждения качества оказанных услуг по управлению многоквартирными домами опубликован на портале проектов нормативных актов.

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Согласно документу, управляющие компании начнут дополнительно отчитываться перед жильцами о фактически выполненных работах, о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам энергоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, поставки газа. Также компании должны будут предоставлять отчет о расходовании средств, полученных от аренды общего имущества или установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Нововведения обяжут представителей управляющих компаний отчитываться о количестве обращений жильцов и принятых мерах по устранению (учету) указанных в них предложений или жалоб, с указанием даты принятия соответствующего решения, "а также данные о числе выявленных по результатам рассмотрения обращений собственников фактов причинения ущерба общему имуществу действиями (бездействием) управляющей организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего имущества".

Жильцам будет предоставляться информация об использовании средств, предназначенных на проведение ремонта, с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ. О начисленных и поступивших взносах на капитальный ремонт, о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капремонта, также будут сообщать собственникам жилья.

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