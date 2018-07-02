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Путин продлил действие мер безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины

Экономика и бизнес
2 июля, 9:58 дата обновления: 2 июля, 10:16 UTC+3

Указом президента меры продлеваются до 1 января 2019 года

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года действие указа, которым были введены меры по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В прежней редакции документ действовал до 30 июня 2018 года, внесенными поправками эта дата заменена на 1 января 2019 года.

Указ о введении таких мер был подписан главой государства 1 января 2016 года. В соответствии с ним, перевозка товаров с Украины транзитом через РФ может вестись только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Наложение и снятие пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях.

При въезде в Россию из Белоруссии водители обязаны получить учетные талоны в этих пунктах, а при выезде - сдать их.

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