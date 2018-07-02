АФК "Система" сохранит контроль в МТС по итогам программы buyback

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Основной владелец МТС - АФК "Система" - по итогам реализации программы buyback оператора сохранит контрольную долю в компании. Об этом говорится в сообщении АФК "Система".

"Дочка" АФК - Sistema Finance S.A. - заключила договор купли-продажи акций МТС в рамках новой программы buyback объемом до 30 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Одобренная советом директоров МТС программа buyback действует со 2 июля 2018 года в течение двух лет. Как говорится в сообщении МТС, обыкновенные акции оператора и американские депозитарные акции будет покупать 100%-ная "дочка" оператора - ООО "Бастион".

"Согласно заключенному договору, Sistema Finance имеет право продать покупателю обыкновенные акции МТС в количестве, рассчитанном на основе числа акций, которые будут приобретены покупателем на открытом рынке, пропорционально эффективной доле группы АФК "Система" в капитале МТС (50,0048% на 2 июля 2018 года). Таким образом, в результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС существенно не изменится и останется выше контрольной", - сообщает АФК.

Структура МТС будет выкупать обыкновенные акции оператора у Sistema Finance по средневзвешенной цене приобретения акций на открытом рынке за каждый календарный месяц (с учетом дисконта рыночной стоимости обыкновенных акций МТС к стоимости американских депозитарных акций).