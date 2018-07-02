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Путин расширил полномочия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Экономика и бизнес
2 июля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Теперь ведомство, в частности, "определяет порядок согласования заданий на проведение переговоров с иностранными заказчиками"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), связанные с ведением переговоров с иностранными заказчиками. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно обновленному положению о службе, теперь она "определяет порядок размещения и распространения информации в области военно-технического сотрудничества", а также "определяет порядок согласования заданий на проведение переговоров с иностранными заказчиками".

Кроме того, правом на проведение переговоров с иностранными заказчиками наделяются как сама служба, так и субъекты военно-технического сотрудничества, однако проводить их они должны в соответствии с согласованными ФСВТС заданиями. Представители органов госвласти РФ смогут сами вести такие переговоры на основании решений президента России.

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