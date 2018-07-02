Комитет Госдумы поддержал снижение акцизов на бензин и дизельное топливо

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, который включает снижение в 2018 году акциза на бензин и дизельное топливо для стабилизации цены моторного топлива на рынке России. Нормы содержатся в законопроекте о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли, который также рекомендован к принятию во втором чтении. Комитет одобрил окончательную редакцию документа ко второму чтению.

Согласно поправкам, в 2018 году будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за 1 т соответственно, а также отменяется плановое повышение акцизов еще на 700 рублей за 1 т с 1 июля 2018 года. Тем не менее, речь пока идет скорее о заморозке роста акцизов в 2018 году. Их размер на 2019 год пока остается прежним. Таким образом, акцизы с 1 января 2019 года вырастут на треть: по бензину - с 8 тыс. 213 рублей до 12 тыс. 374 рублей за 1 т, по дизелю - с 5 тыс. 665 рублей до 8 тыс. 541 рублей за 1 т.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для повышения цен на бензин с 2019 году, когда размер акциза на него увеличится на треть. Предлагаемых правительством мер будет достаточно. Речь идет о механизме обратного акциза для поставляемой на НПЗ нефти, а также о возможности при сильных колебания цены экстренно повысить экспортную пошлину.

Комитет также рекомендовал принять во втором чтении поправку к закону "О таможенном тарифе", которая предоставляет правительству право повышать в 2018 году экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90% от пошлины на нефть.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин - 55%.

Как ранее сообщал Росстат, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 году выросли на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за 1 л соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 рубля (+2,27 рубля к апрелю) за л, а цены на дизельное топливо - 43,71 рубля (+2,18 рубля) за 1 л.

Законопроект об НДД

Рекомендованный к принятию во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, подразумевает старт с 1 января 2019 года пилотного проекта новой налоговой системы для определенных месторождений и рядом условий. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 3 июля.

Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, которые взимаются с выручки. Налог на дополнительный доход должен частично заменить НДПИ. Ставка НДД составит 50%, в отличие от НДПИ он будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

В течение нескольких лет новая система налогообложения будет реализована в рамках пилотного проекта на ограниченном количестве месторождений. Только после этого будет принято решение относительно возможности распространения новой системы на всю отрасль.

По оценке Минфина, добыча с режимом НДД будет в первые годы составлять около 22 млн т, или 4% от годовой добычи России, большая часть приходится на месторождения Западной Сибири.

Перечень пилотных проектов из действующих месторождений Западной Сибири включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом" и другими компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн т, извлекаемые запасы нефти оцениваются в размере около 900 млн т.

Законопроект был принят в первом чтении 3 апреля.