Благодаря сделке ОПЕК+ в бюджет РФ поступило более 4 трлн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 4 трлн рублей поступило в российский бюджет благодаря сделке ОПЕК+ и улучшению отношений России и Саудовской Аравии. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу НТВ в понедельник.

"Благодаря работе Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии отношения находятся в уникальной фазе, и это имеет хорошие последствия для бюджета. Мы считаем, что более 4 трлн рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией", - сказал Дмитриев.