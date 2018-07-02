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Благодаря сделке ОПЕК+ в бюджет РФ поступило более 4 трлн рублей

Экономика и бизнес
2 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на это также повлияло улучшение отношений России и Саудовской Аравии

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 4 трлн рублей поступило в российский бюджет благодаря сделке ОПЕК+ и улучшению отношений России и Саудовской Аравии. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу НТВ в понедельник.

"Благодаря работе Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии отношения находятся в уникальной фазе, и это имеет хорошие последствия для бюджета. Мы считаем, что более 4 трлн рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией", - сказал Дмитриев.

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