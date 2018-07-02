СМИ: международный регулятор сохранит максимальный контроль за отмыванием денег КНДР

ТАСС, 2 июля. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение сохранить максимальный набор инструментов в отношении нелегальной финансовой деятельности КНДР. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Решение принято по итогам регулярного заседания FATF, которое состоялось на прошлой неделе в Париже. "Члены FATF высказали озабоченность в связи с тем, что Северная Корея не предпринимает необходимых шагов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма", - приводит Yonhap позицию регулятора.

Члены FATF, отметив незаконные действия КНДР в сфере финансирования и разработки оружия массового уничтожения, приняли решение сохранить "сильнейшие контрмеры" в рамках существующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В рамках этого решения подразумевается "принятие необходимых мер по закрытию существующих филиалов, отделений и представительств северокорейских банков на территориях стран, входящих в FATF, и полное прекращение сотрудничества с этими банками".

FATF - межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, осуществляющая оценки соответствия национальных систем государств этим стандартам. В FATF входят 35 государств, включая Россию, Великобританию, Китай, Индию и Японию.