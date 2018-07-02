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Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
2 июля, 10:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, июля. /ТАСС

Свен Миксер также назвал этот проект "рычагом России для воздействия на европейскую политику"

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Глава МИД Эстонии Свен Миксер

Глава МИД Эстонии Свен Миксер

© EPA-EFE/LYNN BO BO

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Свен Миксер считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) не отвечает интересам Европы. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, которое было опубликовано в понедельник.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Остановить проект попросту в интересах ЕС. Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. Nord Stream 2 не является шагом в этом направлении", - сказал он. По его мнению, "Северный поток - 2" "не экономический, а геополитический проект". "Он является рычагом России для воздействия на европейскую политику", - считает министр.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши - и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод, в целом, повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

Инфографика &quot;Северный поток — 2&quot;

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

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