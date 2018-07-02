"Алроса" сменила двух руководителей в представительствах в ОАЭ и Владивостоке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Алмазная компания "Алроса" объявила о назначении Романа Кондратьева главой торгового представительства Alrosa East DMCC в Дубае, а также о назначении Семена Лаврентьева руководителем филиала во Владивостоке. Об этом сообщается в пресс-релизе "Алроса".

Роман Кондратьев заменит на этом посту Дмитрия Чижова, который продолжит работу в подразделении по экспортной реализации единой сбытовой организации "Алроса". В должности директора Alrosa East DMCC Роман Кондратьев будет курировать вопросы взаимодействия с клиентами и местными отраслевыми организациями ОАЭ, отвечать за проведение аукционов и тендеров на площадке в Дубае, сбор, подготовку и анализ оперативной информации о тенденциях на этом рынке.

Семен Лаврентьев пришел на смену Алексею Иванову, контракт с которым истекает 2 июля 2018 года. Он продолжит развивать основные направления деятельности дальневосточной площадки "Алроса", включая привлечение клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и расширение деятельности компании в Евразийском алмазном центре. Он также займется выстраиванием полного цикла функционала филиала компании и Евразийского алмазного центра.

В 2017 году на тендерах и аукционах в Дубае "Алроса" реализовала алмазного сырья на сумму около $40 млн.

Филиал компании во Владивостоке создан в 2016 году для развития Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке центра были проведены филиалом в августе - сентябре 2016 года. В 2017 году суммарная выручка "Алроса" от реализации алмазов на тендерах и аукционах во Владивостоке составила более $70 млн.