Carrefour и Tesco объявили о скором заключении стратегического соглашения

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Крупнейшая британская сеть розничной торговли Tesco и лидирующий французский ретейлер Carrefour объявили о своей готовности в ближайшее время заключить стратегическое соглашение. Об этом говорится в официальном заявлении французской компании, распространенном в понедельник.

"Carrefour и Tesco объявляют о своем намерении заключить долгосрочное стратегическое соглашение. Этот договор будет охватывать стратегические отношения с поставщиками, а также совместную закупку товаров под собственной маркой и некоммерческих товаров. Он будет разбит на трехлетние рабочие циклы", - заявили в Carrefour.

Как подчеркивают во французской компании, соглашение о партнерстве с Tesco "позволит обеим группам улучшить ассортимент и качество своих товаров, цены которых еще больше снизятся". Тем самым, уверены в Carrefour, обе фирмы смогут "повысить свою конкурентоспособность". "Это партнерство также укрепит связи с поставщиками, открывая им новые возможности. Одновременно каждая из компаний продолжит со своей стороны вести работу со своими местными и национальными производителями", - отметили в Carrefour.

Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между двумя гигантами розничной торговли будет официально заключено "в течение двух месяцев". "Это стратегическое партнерство между Carrefour и Tesco - важнейшее соглашение, поскольку оно объединит торговый опыт двух мировых лидеров ретейла, которые дополняют друг друга по географии своей работы и разделяют общую стратегию, - отметил генеральный директор французской компании Александр Бомпар. - Это международное партнерство еще больше усилит Carrefour и позволит ему преодолеть ключевой этап в развитии своей стратегии".

В свою очередь, глава Tesco Дейв Льюис заявил, что "особенно рад выстраиванию этого стратегического альянса с Carrefour". "Работая вместе, и извлекая лучшее из опыта каждого из нас, мы сможем еще лучше обслуживать наших клиентов, еще более расширяя выбор, качество и уровень предлагаемых нами товаров", - заверил он.

Carrefour и Tesco входят в десятку крупнейших ретейлеров в мире. По итогам 2017 года оборот французской компании, которая является лидером розничной торговли континентальной Европы, составил $97,8 млрд. Оборот Tesco, занимающего первое место на рынке Великобритании, составил $80,2 млрд.