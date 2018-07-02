Стоимость бензина Аи-95 в России за неделю снизилась на одну копейку

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Розничная цена на бензин Аи-95 в России с 25 по 29 июня 2018 года в среднем по стране снизилась на 1 копейку - до 44,6 рубля за 1 л. Розничная цена на бензин Аи-92 не изменилась и составила 41,76 рубля, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Цены на Аи-92 показали разнонаправленную динамику за прошедшую неделю. В частности, наибольшее подорожание цен на Аи-92 произошло в Южном федеральном округе - на 19 копеек, до 43,21 рубля за 1 л, при этом в Дальневосточном федеральном округе цены снизились на 9 копеек, до 43,48 рубля за 1 л. В целом динамика цен на бензин Аи-92 в регионах РФ была нулевая. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 50 тыс. 219 рублей за 1 т, что на 26 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 51 рубль, до 50 тыс. 704 рублей за 1 т.

Цены на Аи-95 также заметнее всего выросли в Южном федеральном округе - на 15 копеек, до 46,82 рубля за 1 л, при этом в Центральном федеральном округе цены на Аи-95 снизились на 11 копеек, составив 44,81 рубля за 1 л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 776 рублей за 1 т, что на 300 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 485 рублей и достигли 52 тыс. 354 рубля за 1 т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 371 рубль, до 57 тыс. 438 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 1 копейку, до 44,65 рубля за 1 л. При этом заметное снижение цен на этот вид топлива было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе - на 19 копеек, до 47,44 рубля за 1 л.

Принятые властями меры

Рост цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо, а также отказалось от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта.