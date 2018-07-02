Бывший глава "Почты России" Страшнов возглавил "Еврохим"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бывший глава "Почты России" Дмитрий Страшнов приступил к обязанностям генерального директора Eurochem Group AG ("Еврохим"), сообщила компания.

На этом посту он сменил Дмитрия Стрежнева, руководившего группой 15 лет.

Страшнов с ноября 2017 года работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 год занимал пост генерального директора "Почты России".

Eurochem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат Стрежневу.