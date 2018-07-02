Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший глава "Почты России" Страшнов возглавил "Еврохим"

Экономика и бизнес
2 июля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бывший глава "Почты России" Дмитрий Страшнов приступил к обязанностям генерального директора Eurochem Group AG ("Еврохим"), сообщила компания.

На этом посту он сменил Дмитрия Стрежнева, руководившего группой 15 лет.

Страшнов с ноября 2017 года работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 год занимал пост генерального директора "Почты России".

Eurochem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат Стрежневу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Страшнов, Дмитрий Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям
2
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости