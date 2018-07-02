Глава РФПИ считает, что наступило "мощное время" для развития России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что для развития России наступило хорошее время. Такое мнение он высказал в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы вообще чувствуем, что сейчас очень мощное, хорошее, сильное время для России. Это связано с рядом факторов: и с тем, что наша экономика хорошо развивается, и с тем, что мы стабилизировали цену на нефть. И это дает нам хорошее основание для движения вперед. И с тем, что чемпионат мира очень хорошо у нас проходит, и все страны, которые очень скептически относились к России, - очень много неправильной информации было о России, - они вынуждены признать, что чемпионат мира проходит у нас просто идеально и позитивно", - сказал он.

Дмитриев отметил, что в этом году произошел мощнейший перелом в восприятии Западом России, который, возможно, усилится благодаря предстоящей в июле встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"И отношения с Францией резко улучшаются, Германия тоже начинает находить компромиссы с нами. Безусловно, мы видим, что в этом году мы сделаем гораздо больше с Европой, чем в прошлом. Мы видим, что та же Австрия занимает очень конструктивную позицию по отношению к нам", - отметил он.

Вложения в инфраструктуру в РФ могут составить более 2 трлн рублей в год

Дмитриев также сообщил, что инвестиции объемом более 2 трлн рублей в год посильны для РФ, но нужен инструмент, который позволял бы получать доходы с таких вложений.

"Мы считаем, что это [вкладывать в инфраструктуру 2 трлн рублей в год] и посильно, и можно даже больше, главное - создать такой инструмент, который бы позволял средствам инвестироваться в такие проекты доходно. И мы считаем, что Фонд развития, который Минфин планирует создать, может быть правильным инструментом, потому что государство будет докладывать небольшое количество денег в различные инфраструктурные проекты ровно столько, чтобы инвесторы и банки могли получить минимальную доходность, инвестируя в эти проекты", - сказал Дмитриев.

Он пояснил, что в таком случае "государство не на 100% будет финансировать проекты, а на 10-15%, а инвесторы будут инвестировать и получать хорошую доходность со своих инвестиций". "Мы считаем, что это своего рода магический подход", - добавил глава РФПИ.

Правительство создает Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей. По задумке властей, фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики и поддержать развитие малого и среднего предпринимательства.