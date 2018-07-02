Пассажиропоток на МЦК в июне вырос на 15% по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в июне составил 10,3 млн человек, что на 15% больше, чем в июне прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги.

"В июне 2018 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце воспользовались 10,3 млн пассажиров. Это на 15% больше, чем в июне прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что накануне, 1 июля, когда на стадионе "Лужники" прошла игра между сборными России и Испании в рамках чемпионата мира по футболу", "Ласточки" перевезли около 190 тыс. пассажиров, транспортно-пересадочный узел Лужники МЦК принял почти 17 тыс. человек. Для обеспечения комфортной поездки после матча на МЦК курсировали дополнительные "Ласточки".

С начала года пассажиропоток МЦК превысил 60,5 млн человек, что на 21% больше прошлогоднего показателя.