Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток на МЦК в июне вырос на 15% по сравнению с прошлым годом

Экономика и бизнес
2 июля, 11:37 UTC+3

За прошедший месяц на "Ласточках" проехало около 10.3 млн пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в июне составил 10,3 млн человек, что на 15% больше, чем в июне прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги.

"В июне 2018 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце воспользовались 10,3 млн пассажиров. Это на 15% больше, чем в июне прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что накануне, 1 июля, когда на стадионе "Лужники" прошла игра между сборными России и Испании в рамках чемпионата мира по футболу", "Ласточки" перевезли около 190 тыс. пассажиров, транспортно-пересадочный узел Лужники МЦК принял почти 17 тыс. человек. Для обеспечения комфортной поездки после матча на МЦК курсировали дополнительные "Ласточки".

С начала года пассажиропоток МЦК превысил 60,5 млн человек, что на 21% больше прошлогоднего показателя. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям
2
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости