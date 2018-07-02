В Минфине заявили, что кабмин не может регулировать цены на авиакеросин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ пока не располагает механизмом регулирования цен на авиакеросин по аналогии с ценами на бензин, так как этот товар не подакцизный, сообщил, выступая в Госдуме, замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, иначе "мы бы снизили акцизы и на авиакеросин".

Трунин также напомнил, что в рекомендованном комитетом по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекте "О таможенном тарифе" содержится "механизм, предоставляющий правительству возможность введения экспортных пошлин". "Мы так будем влиять на цены", - отметил он.

По мнению Трунина, в случае принятия решения о субсидировании авиаперевозчиков возникнут неравные условия для российских и иностранных компаний. "Авиационный керосин - это гораздо более сложная тема, чем бензин, потому что там нет акцизов. Мы понимаем, что у нас заправляются все перевозчики, не только те, которые совершают перелеты внутри России. Субсидировать будем, а дискриминировать иностранные тоже не можем", - подчеркнул он.