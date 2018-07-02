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В Саратовской области заработает элеватор мощностью 160 тыс. тонн зерна в месяц

Экономика и бизнес
2 июля, 12:34 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, июля. /ТАСС

Общая площадь комплекса составит 5,5 га

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САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Два элеватора общей мощностью почти 200 тыс. тонн зерна в месяц будут построены в Пугачевском и Перелюбском районах Саратовской области, они заработают в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Рост производства в сельском хозяйстве, полученные рекордные 6 млн тонн зерна в прошлом году подчеркнули острую необходимость возрождения этого направления аграрного сектора. В связи с этим принято решение о постройке двух новых элеваторов, общая мощность которых составит почти 200 тыс. тонн", - сказали в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что в Перелюбском районе на месте старых складских помещений появится новый элеваторный комплекс, который может стать крупнейшим в области.

"Речь идет об объекте мощностью до 160 тыс. тонн зерна в месяц с двумя линиями приема по 100 тонн в час и линией отгрузки 200 тонн в час. Общая площадь комплекса в итоге должна составить 5,5 га. Первая очередь комплекса должна начать работу уже в этом году", - добавили в ведомстве.

В Пугачевском районе возводится элеваторный комплекс мощностью до 20-30 тыс. тонн в месяц в районе грузового двора станции Пугачев, первые отправки зерна возможны в начале нынешней осени.

По данным пресс-службы, в регионе имеются 52 элеватора, которые позволяют хранить порядка 3,2 млн тонн зерна, еще 2,8 млн тонн можно разместить на складах сельхозтоваропроизводителей. Саратовская область является экспортером зерна, в числе получателей Азербайджан, Иран, Бельгия, Германия, Польша.

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