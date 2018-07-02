Россия в июне сократила экспорт нефти на 4,2%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в июне 2018 года сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 4,2% - до 20,11 млн т. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления ТЭК.

С начала года экспорт снизился на 4,3% - до 124,7 млн т.

Экспорт в дальнее зарубежье в июне уменьшился на 3,4% - до 18,6 млн т. Поставки российской нефти в ближнее зарубежье сократились на 12,9% - до 1,48 млн т. Транзит вырос на 17,5% - до 1,8 млн т.

На внутренний рынок в июне поставлено 24,47 млн т нефти, что на 0,9% больше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок выросли на 1,7% - до 143,5 млн т.