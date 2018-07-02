Минфин не поддержал распространение льготы по НДФЛ на евробонды российских компаний

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минфин России выступает против распространения льготы от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на евробонды корпоративных эмитентов РФ, заявил замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"Мы не поддерживаем эти поправки. Мы считаем, что давать особый порядок уплаты НДФЛ для всех валютных обязательств нецелесобразно. Мы говорим о том, что необходимо увеличить привлекательность госзаймов, эмитируемых в иностранной валюте. Но не прочих займов", - сказал он.

В конце 2017 года стало известно, что Минфин России готовит проект закона, который освободит физических лиц от уплаты налога на доход по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Законопроект принят в первом чтении 20 июня.

Минфин изначально заявлял, что льгота коснется только суверенных евробондов. Ко второму чтению были внесены поправки, которые распространяли льготное налогообложение на евробонды частных компаний.