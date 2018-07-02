Песков: закон о финансировании жилстроительства находится на подписании у Путина

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Закон о новой системе финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков, пока еще не подписан президентом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав проинформировать об этом факте.

"Мы сообщим, когда он подпишет. Этот закон действительно находится на подписании. Как только он его подпишет, мы сделаем соответствующее заявление", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что "это очень важный закон" и напомнил о том, что "ему предшествовала очень напряженная работа по линии всех ведомств". "Вы знаете, что проблема дольщиков очень актуальная, - добавил пресс-секретарь российского лидера. - Путин неоднократно лично сталкивался с этой проблемой в ходе его общения с гражданами, в том числе и на "Прямой линии", и на прошлой, и на позапрошлой и на последней "Прямой линии". Поэтому эта тема весьма актуальная для главы государства".

Документ принят Госдумой 21 июня и утвержден Советом Федерации 27 июня. Законом устанавливается, что с 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года применение застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.

При этом застройщики, которые до 1 июля 2019 года не будут применять эскроу-счета по объектам долевого строительства, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2018 года, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона открыть банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство. По открытому расчетному счету допускается проведение операций, направленных на исполнение обязательств застройщика по договорам долевого строительства.