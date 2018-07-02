Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: закон о финансировании жилстроительства находится на подписании у Путина

Экономика и бизнес
2 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Документ был принят Госдумой 21 июня и утвержден Совфедом 27 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Закон о новой системе финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков, пока еще не подписан президентом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав проинформировать об этом факте.

"Мы сообщим, когда он подпишет. Этот закон действительно находится на подписании. Как только он его подпишет, мы сделаем соответствующее заявление", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что "это очень важный закон" и напомнил о том, что "ему предшествовала очень напряженная работа по линии всех ведомств". "Вы знаете, что проблема дольщиков очень актуальная, - добавил пресс-секретарь российского лидера. - Путин неоднократно лично сталкивался с этой проблемой в ходе его общения с гражданами, в том числе и на "Прямой линии", и на прошлой, и на позапрошлой и на последней "Прямой линии". Поэтому эта тема весьма актуальная для главы государства".

Документ принят Госдумой 21 июня и утвержден Советом Федерации 27 июня. Законом устанавливается, что с 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года применение застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.

При этом застройщики, которые до 1 июля 2019 года не будут применять эскроу-счета по объектам долевого строительства, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2018 года, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона открыть банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство. По открытому расчетному счету допускается проведение операций, направленных на исполнение обязательств застройщика по договорам долевого строительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
2
СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
6
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса
7
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости