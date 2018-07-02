Рассмотрение иска УК НПФ "Будущее" к Промсвязьбанку продолжится 30 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 30 августа рассмотрение иска "Конкорд управление активами" (ранее - EG Capital Partners), управляющей активами НПФ "Будущее" Бориса Минца, к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Управляющая компания требует от Промсвязьбанка возврата депозитов с процентами (начисленными на депозит плюс проценты за неправомерное использование средств), которые НПФ "Будущее" и другие фонды финансовой группы "Будущее" разместили в кредитной организации незадолго до объявления о ее санации.

Третьими лицами по делу выступают четыре НПФ Минца - НПФ "Будущее", НПФ "Образование", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Телеком-союз". В финансовой группе "Будущее" заявляли, что отказ Промсвязьбанка возвращать депозиты ограничивает возможности инвестировать пенсионные накопления и, соответственно, отрицательно сказывается на клиентах фондов.

Промсвязьбанк уже подал встречный иск о признании сделок недействительными.

Кроме того, банк оспаривает проведенные НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие" сделки по продаже акций кредитной организации накануне ее санации. Промсвязьбанк пытался через суд добиться запрета на возврат депозитов НПФ "Будущее" и ареста части акций "Росгосстраха" (3,3%), принадлежащих НПФ "Будущее", но суды двух инстанций отказали банку.

Временная администрация Промсвязьбанка, от имени которой был подан иск, считает, что в ходе этих операций из банка накануне санации было выведено более 16 млрд рублей, и требует взыскать эти деньги со всех ответчиков - самих фондов, их управляющих компаний, а также компании бывшего основного владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. Как ранее заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор считает, что краткосрочные депозиты размещались в Промсвязьбанке одной из УК пенсионных фондов для финансирования сделок по продаже акций банка, которые ЦБ считает манипуляциями.