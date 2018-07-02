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Метро будет в аэропорту Внуково через три года

Экономика и бизнес
2 июля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам мэра Сергея Собянина, аэропорт и поселение Внуково интегрируют в транспортную систему столицы

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Метро появится в аэропорту Внуково через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена

Перспективная схема развития Московского метрополитена

ТАСС нарисовал схему того, как будет меняться московское метро в ближайшие годы.

"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", - заявил Собянин в понедельник на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково, который отмечает свое 77-летие.

Мэр уточнил, что метро в Рассказовку придет скоро, ведутся пуско-наладочные работы. "Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону Внуково, проектируем эту линию. Я думаю, в течение лет трех построим эту линию, и Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что аэропорт и поселение Внуково будут интегрированы в московскую транспортную систему.

"Это очень важное решение. Сама линия метро огромная", - подчеркнул мэр.

Он пообещал, что вся транспортная система в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова будет изменена с учетом ввода новой линии метро.

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