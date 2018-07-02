ФАС продлила сроки рассмотрения дел по внутрисетевому роумингу до 28 декабря

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила сроки рассмотрения дел против "большой тройки" операторов связи (МТС, "Мегафон" и "Вымпелком") по делам о завышенных тарифах во внутрисетевом роуминге до 28 декабря, говорится в материалах ведомства.

Комиссия ФАС посчитала необходимым получить дополнительные доказательства "в целях полного и всестороннего рассмотрения" дел.

При этом в пресс-службе ФАС пояснили ТАСС, что следующее заседание комиссии ведомства, на котором будут рассмотрены дела, предварительно назначено на 10 июля. Согласно законодательству, ФАС может рассматривать дела по внутрисетевому роумингу вплоть до 28 декабря, но решение может быть принято и раньше, добавили в пресс-службе ведомства.

Летом 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Для операторов "большой тройки" был установлен срок до 31 января, впоследствии ФАС возбудила антимонопольные дела против "Мегафона", МТС и "Вымпелкома".

Что касается Tele2 - в конце 2017 года ФАС установила, что предложения оператора соответствуют требованиям предупреждения, и продлила срок его исполнения для оператора до 31 мая 2018 года. В июне этого года ФАС решила еще раз продлить срок для Tele2 по ходатайству компании и установила новый срок - 31 августа этого года.