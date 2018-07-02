Минфин поддержит введение минимальной цены на вино, если так решит отрасль

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минфин России готов рассмотреть введение минимальной розничной цены на вино, если такое решение поддерживают участники рынка, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"У нас был стандартный ответ, что если отрасль "за" и есть консенсус, то мы готовы это рассмотреть", - сказал он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минфин в этом году может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, а также впервые установить их для вина и винных напитков. По данным издания, Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного.

Сейчас в России минимальная розничная цена на водку составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л, на коньяк - 371 рубль.